Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; 5-tv.ru

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Нейросети научились создавать образ фактически любого человека. Чем это грозит артистам?

Искусственный интеллект никогда не сможет заменить настоящую профессиональную игру актеров. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

Непередаваемая игра актеров

Режиссер убежден, что искусственный интеллект последнее время может изобразить настоящих актеров с их харизматичностью и самой разной гаммой чувств. Ведь невозможно автоматически показать весь спектр эмоций и передать характер героя.

К тому же, как отмечает Виктор Лакисов, в большом кино использование образов персонажей, созданных ИИ, нереально еще и потому, что это невозможно создать технически.

«Чтобы использовать дипфейк в большом кино, как правило, под это нужно заранее готовиться. Нужно изначально упрощать кадры, которые ты снимаешь в своем кино так, чтобы можно было этой технологией заменить человека. Потому что, если просто взять уже готовый фильм и заменить, грубо говоря, Шварценеггера на Сталлоне, то шансов будет немного. В каких-то кадрах будет удачно, в каких-то — вообще нереально», — объясняет Виктор Лакисов.

Режиссер подчеркивает, что, помимо прочего, придется снимать фильм с дипфейком в самом простом ракурсе, что, само собой, влечет понижение художественной ценности отдельных кадров и фильма в целом.

«Говорящая голова»

С другой стороны, если человек находится в одном положении, то ИИ сможет заменить его в кадре на кого-то другого. Но, опять-таки, это не будет иметь никакого отношения к актерской игре.

«Например, один из наших любимых актеров, всем известный своей харизматичностью, своей уникальностью, мы говорим: „давайте сейчас возьмем дублера“. Вот этого актера уже не существует, он умер пару десятков лет назад. И мы сейчас возьмем дублера вместо него, снимем, и заменим его лицо. Что мы получим в результате? Мы получим просто маску», — резюмирует Виктор Лакисов.

Полное интервью с режиссером Виктором Лакисовым о работе в сфере компьютерной графики, фильмах, «запрещенке» в кино, дипфейках и не только смотрите скоро на Пятом канале.

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