Ушла эпоха: в возрасте 74 лет умер знаменитый телеведущий

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Причиной смерти известного шоумена стала злокачественная опухоль.

Арнольд Диаз, американский актер и телеведущий, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Зрителям и поклонникам шоу он известен по работе в проекте «Позор тебе», которая шла больше двух десятков лет. Телевизионные фанаты настолько любили его передачи, что смотрели их в течение нескольких десятков лет: из года в год проекты Диаза не теряли в рейтингах, неизменно оказываясь на вершине чартов и хит-парадов.

Практически половину жизни Диаз работал на канале WPLG-TV. В середине семидесятых годов прошлого века американец уволился с канала, а затем перешел на смежный канал WCBS-TV, подаривший ему бешеную популярность. За годы работы там он получил свыше 25 премий «Эмми», пишет портал utro.ru.

Помимо работы с камерой Диаз поработал и с другой стороны камеры — сыграл роли в кино. Первый его проект — «Пограничная полоса» был снят в 80-х годах прошлого века. Также знаменитость был страстным поклонником почти всех видов спорта и любителем музыки. Помимо «Пограничной полосы» Диаз успел отметиться в таких лентах, как «Девушка в кадиллаке» и «Пуленепробиваемый».

Предварительной причиной смерти американца журналисты назвали злокачественную опухоль. Спасти шоумена врачи не смогли.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов.