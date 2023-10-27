Трубу с кипятком прорвало на Лиговском проспекте в Петербурге

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Подача теплоснабжения близлежащим зданиям сейчас ограничена.

Трубу с кипятком прорвало в Петербурге на Лиговском проспекте. В асфальте образовалась огромная яма, из которой валит пар.

Авария произошла возле школы. Подача теплоснабжения близлежащим зданиям сейчас ограничена.

А в Кировском районе жители 130 домов замерзают в своих квартирах. Управляющая компания говорит, что проблемы у теплосети, энергокомпания претензии отвергает — и, пока организации перекладывает вину друг на друга, семьи сидят с электрообогревателями.

«Температура ночная опускается все ниже и ниже, это минус пять градусов, и это ощутимо. Конечно, пара нет еще изо рта, этого только нам не хватало… У меня дети, и дети замерзают, и я замерзаю — и никто нам помочь не может. Жить в таком помещении просто невозможно, придется куда-то съезжать, а мне некуда съезжать», — жалуется местная жительница Елизавета.

Как сообщили в районной администрации, у жилищной компании района уже отозвана лицензия. Заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Подделка протоколов собраний».

Но компания сейчас в долгах, поэтому судебные приставы не позволяют домам поменять управляющую компанию, пока долги не будут выплачены. Ситуация — на контроле городских властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Бассейной улице в Петербурге прорвало трубу с кипятком.