Командная работа: как наши бойцы продвигаются под Купянском и Донецком
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Корреспондент «Известий» увидела совместную работу штурмовых бригад и разведки.
За минувшую неделю бойцы Южной группировки войск заметно улучшили свои позиции под Купянском и Донецком. Занять новые рубежи позволили слаженные действия штурмовых бригад и разведки. Детали боев — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.
Штурм опорного пункта ВСУ. Бронегруппа Южной группировки войск буквально подлетает к вражеским позициям. Над машиной поднимается густая дымовая завеса. Она скрывает передвижения наших бойцов.
Одновременно еще одна группа штурмовиков высаживается с танка Т-90М «Прорыв». Их задача — прикрыть основную бронегруппу и пехоту. Завязывается бой.
Вражеские мины падают неподалеку от нашей техники, боевые машины успевают откатиться, а наши бойцы успешно занимают новый рубеж.
На вооружении бойцов БМП-2, на башне установлена 30-миллиметровая пушка. Основная задача — помочь пехоте продвинуться на этом направлении.
Донецкое направление сейчас одно из самых горячих. Боевая машины пехоты всегда заряжена полным боекомплектом, в день может быть до нескольких выездов.
«Вот это БТ — бронебойно-трассирующие, здесь в комплекте 150 штук. Здесь, на моем месте осколочно-фугасно-трассирующие, в нем 350-360 штук», — объяснил наводчик-оператор с позывным «Бурый».
Вот кадры еще одного боя этого экипажа. Их БМП-2 остановил идущую на прорыв группу ВСУ. Времени на ведение огня очень мало — одна-две минуты, нужно уезжать назад.
Откатываясь, экипаж продолжает вести огонь. Каждый день враг пытается прощупать нашу оборону, забрасывает малые группы по три-пять человек, но все попытки пресекаются российскими подразделениями.
«В основном работает диверсионно-разведывательная группа, которая с помощью боя пытается разведать, какая у нас техника, какое оружие, сколько у нас человек. Потом отправляются штурмовые группы с гранатометами, могут отправляться пикапы с ПТУРами», — рассказал наводчик-оператор с позывным Арарат.
На счету этого экипажа десятки успешно выполненных задач. Сейчас у бойцов есть несколько дней на отдых. Другая бронегруппа вместо них отправляется на передний край. Впрочем, эти военнослужащие готовы в любой момент выдвинуться к своим ребятам.