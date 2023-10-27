«Битва амбиций»: почему европейские политики ругаются из-за Израиля

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Недавно между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем разгорелся конфликт из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Столкновение Израиля и ХАМАС, а также реакция руководства ЕС на ситуацию, проявила давно тлеющий конфликт внутри европейских элит, который недавно вылился в публичную плоскость. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Юрий Светов.

Ситуация в секторе Газа стала причиной конфликта между главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. В частности, претензии к последней персоне касаются ее заявлений о полной поддержке Израиля, хотя страны ЕС уже согласовали позицию по гуманитарной ситуации в Газе.

Однако глава ЕК не отразила единое решение Европы должным образом. Дипломаты почти в полном составе негативно отнеслись к заявлению фон дер Ляйен, а некоторым чиновникам и вовсе пришлось решать проблемы в отношениях с арабскими странами после ее визита в Израиль.

Истоки на Украине

«Раскол внутри европейских элит, между наднациональной Еврокомиссией и самими странами ЕС, начался еще с украинского кризиса, потому что, по сути, чиновники принимали решения и огромные деньги тратились на страну, которая не является даже членом Европейского союза, я имею ввиду Украину. И более того, доходило до парадоксов, когда из фонда мира ЕС Украине давали деньги на военные нужды», — напомнил Светов.

Эта ситуация с недовольством добровольно-принудительной поддержки Украины со стороны европейских стран уже сейчас проявляется весьма явно.

«Это все копилось и начало потом выплескиваться. Началось все с позиции Венгрии, сейчас уже это и позиция Словакии, которая утверждает, что больше не будет оказывать военную помощь Украине, и Бельгия, которами устами своего премьера Александра де Кроо предложила еврочиновникам порыться в своих закромах и из них помогать Украине, а сама Бельгия денег на помощь Украине давать не будет. То есть здесь были коллизии, но споры в основном шли вокруг денег», — рассказал эксперт.

Личностный конфликт

С началом же нового витка палестино-израильского конфликта ситуация стала сложнее, так как опросы общественного мнения в Европе показали, что значительная часть населения европейских стран на стороне палестинцев, а руководство ряда стран на стороне Израиля. То есть возникла проблема учета мнения своих граждан.

«Этот конфликт проявился столь ярко еще и потому, что есть личностные амбиции, ведь у главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть давний личностный конфликт о том, кто из них главнее, кто из них важнее, кто на что может претендовать, и он уже выплескивался несколько раз в информационное пространство. Все хорошо помнят историю, когда Мишель сидит за столом международных переговоров, а для фон дер Ляйен за столом места не нашлось. Эту личностную сторону тоже никуда нельзя убирать, вот оно сейчас и пошло. Фон дер Ляйен привыкла себя считать фигурой, начальником Европейского союза, которая единолично может решать, что можно, а что нельзя», — объяснил политолог.

Роль США

На эту ее самооценку влияет и поддержка со стороны США в лице президента Джо Байдена. Люди иронизировали, что они друг друга по имени называют и чуть ли не на «ты» — довольный нежный характер коммуникации, подчеркивает Светов.

«Вот она и стала делать заявления, полагая, что ей не надо на кого-то оглядываться, начав выражать безусловную поддержку Израиля. Поэтому отказ в гуманитарной помощи Палестине, поэтому такие заявления. А публика-то в этих странах думает иначе, митинги протеста идут, поэтому и заявили, что возвращают гуманитарную помощь, стали аккуратнее выражаться. Но самое главное — США решили, что весь Запад на стороне Израиля и они будут это делать, даже если кто-то не будет соглашаться, все будут в этом строю и деньги выделят, и поддержат, тут не надо заблуждаться», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС сделал денежный выбор между Украиной и Палестиной.