Обычно это скрывают: универсальный способ расчета даты свадьбы

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE/Bilderbox; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

Как не заблудиться в предсказаниях и какой способ поможет наиболее точно определить заветный день?

Существует мнение, что числа способны предсказать рождение, смерть и другие ключевые вехи в человеческой биографии. И по сегодняшний день многие девушки и женщины уверены, что ответ на вопрос «когда я выйду замуж» может таиться в дате рождения.

Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис раскрыл 5-tv.ru точный и универсальный обряд, способный пролить свет на дату и время замужества. В его основе лежит древняя нумерологическая методика.

Для того, чтобы воплотить желаемое в жизнь, не понадобится даже дополнительных атрибутов. Первым делом необходимо посчитать количество букв в вашем имени.

Далее суммируем все цифры, входящие в дату вашего рождения. Обе цифры запоминаем, а затем складываем их между собой — так мы получаем итоговое число, которое и указывает на возраст замужества.

«Условные 35 лет, например, это самый максимальный возраст девушки с именем Екатерина и рожденной в 1988 году, но, учитывая циклы движения планет, мы будем использовать 12 лет. Таким образом, предполагаем, что возможность выйти замуж раньше у Екатерины все же есть. Как это проверить с учетом уже имеющихся конкретных цифр? Из того числа, которое мы получили, мы должны вычесть 12. Мы получаем 23, значит, между 23 и 35 годами — окно, в рамках которого она может претендовать на брак», — объяснил он.

По словам Харриса, при расчете важно учитывать, что официально браки в России разрешено заключать с 18 лет.

«Этот расчет позволяет понять, когда возможна именно любовь по судьбе. Все отношения в нашей жизни делятся на три основные категории: первая — любовь по судьбе, которую каждому из нас посылают свыше. В этих отношениях нет проблем и заморочек, мы радуемся и получаем те красивые отношения, которые показывают в кино. Вторая категория — кармические отношения, в которых мы проходим уроки, либо же через себя учим партнера. Третья категория — временные романы, которые даются нам просто чтобы скоротать время. Вторую и третью категорию отношений невозможно просчитать нумерологически. Это более глубинные вещи», — говорит специалист.

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