«Тесная координация»: в Еврокомиссии отреагировали на встречу Орбана с Путиным

Фон дер Ляйен — о встрече Орбана с Путиным: ЕС важна координация и прозрачность

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Уже на следующий день стало известно, что после этих переговоров в НАТО собрали срочное заседание.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном является суверенным делом Будапешта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Наш подход заключается в том, что лидер страны свободен выбирать, с кем встречаться, для нас важна тесная координация и прозрачность», — сказала она.

Говоря о такой важности, глава ЕК добавила, что это условие действует в случае затрагивания контентом переговоров Евросоюза и его единства. Кроме того, фон дер Ляйен также заявила, что не проводила двусторонних переговоров с Орбаном в рамках саммита.

Напомним, 19 октября Путин провел переговоры с Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Однако их беседа очень не понравилась главе эстонского кабмина Каи Каллас, чей муж организовывал грузоперевозки по РФ. Она заявила, что испытала неприязнь, когда увидела фото с саммита.

А в НАТО и вовсе собрали срочное заседание из-за встерчи Путина и Орбана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о провалившемся сценарии ЕС о победе Украины в конфликте.