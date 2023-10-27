ФСБ возбудила уголовное дело по факту нападения на экс-депутата Рады Царева
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По некоторым данным, бывший чиновник находится в реанимации с огнестрельными ранениями.
Уголовное дело о покушении возбуждено после нападения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)», — говорится в сообщении.
Установлено, что нападение совершено в ночь на пятницу, 27 октября, в Ялте. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
Первые сообщения о нападении на бывшего украинского депутата Олега Царева появились в СМИ утром. Изначально появлялись данные о ножевых ранениях, но позднее власти Запорожской области опровергли такие сообщения, заявив, что в того стреляли. По некоторым данным, Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Между тем в Кремле заявили, что не располагают информацией о нападении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности нападения на экс-депутата Рады Царева.