Полковник Левандовский: ВСУ не провели ротацию на линии соприкосновения

Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk

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Киевский режим провалил свое контрнаступление. Но это не единственная неудача Незалежной.

Украинская армия не смогла провести ротацию войск до начала наступления ВС России. Об этом заявил польский полковник Петр Левандовский в беседе с порталом Onet.

«Интересно, однако, что русские предприняли меры, немного опередив украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней», — сказал он.

Левандовский даже задался вопросом, насколько Москве доступны планы Киева. Кроме того, по словам полковника, сейчас инициатива на всей линии фронта находится у российских войск.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России нанесли 19 групповых ударов ракетами и беспилотниками по объектам противника.