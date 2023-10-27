«Поэт» на передовой: потомок Булгакова отправился добровольцем в зону СВО

Фото: Репродукция ТАСС / ТАСС

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Родственник великого писателя служит медиком на фронте.

В зоне специальной военной операции в составе медицинского взвода в качестве добровольца служит потомок Михаила Булгакова. Как пишет URA.RU, троюродный внучатый племянник русского писателя выполняет свой долг под позывным «Поэт».

«Постоянные осмотры, раненые. Приносят людей на носилках. Весь осмотр проходит под выстрелы минометов, кассетных снарядов. Все, что в гражданской жизни составляло проблему — здесь это не проблема», — поделился он.

До того, как отправиться добровольцем на фронт, родственник Булгакова работал преподавателем. Он вел уроки английского и русского языков, а также литературы и ОБЖ.

Новая реальность и новая работа ничуть не пошатнули дух «Поэта». По его словам, жизнь на передовой становится для него обыденной, он привык и гордится тем, что спасает раненых военнослужащих.

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