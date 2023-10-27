Сотни жертв: самые известные животные-людоеды в истории

Фото: www.globallookpress.com / Kenneth Garrett

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Хищники редко выбирают человека в качестве своей добычи, но, к сожалению, такие случаи зафиксированы в мировой истории.

Большинство хищных животных могут напасть на человека, если они голодны или защищаются. Однако в прошлом существовали и такие, кто целенаправленно охотился на людей. Самые известные случаи — в материале 5-tv.ru.

Львы из Цаво

www.globallookpress.com / Uwe Skrzypczak

Два льва-людоеда чуть меньше года ели людей на территории современной Кении в 1898 году. Тогда рабочие прокладывали Угандийскую железную дорогу, и на протяжении десяти месяцев подвергались нападениям хищников.

Сообщается, что львы убили и съели не менее 135 рабочих. В итоге строительство дороги все же приостановили. Эту историю в своей книге «Людоеды из Цаво» описал Джон Паттерсон.

Демон Чампавата

www.globallookpress.com / steffen schellhorn via www.imago

Чампаватская тигрица, или Демон Чампавата, нападала на людей в Индии в начале ХХ века и за короткий период съела около 200 человек. Встревоженные местные жители вынудили армию поймать или убить зверя, но солдатам удалось только прогнать ее в сторону Индии.

Там жертвами тигрицы стали еще 236 человек. Людоеда выследил и убил охотник Джим Корбетт.

При осмотре тела тигрицы выяснилось, что ее клыки сильно повреждены, и люди пришли к выводу, что это и побудило ее охотиться не на животных, а на более легкую добычу.

Акулы из Нью-Джерси

www.globallookpress.com / Saul Gonor

В начале ХХ века на курортах побережья Нью-Джерси была зафиксирована целая серия нападений белых акул на отдыхающих. Жертвами «челюстей» стали пять человек, одному из них удалось выжить.

Причем акулы атаковали не только вдали от берега, но и на мелководье. И, хоть некоторым из раненых удалось выбраться на берег, из-за потери конечностей они теряли слишком много крови, чтобы выжить.

Кстати, именно после этого случая белые акулы заработали плохую репутацию в мире и были признаны одними из самых опасных обитателей моря.

Леопард из Рудрапраяга

www.globallookpress.com / Nigel Dennis

Самец индийского леопарда убил по меньшей мере 125 человек с 1918 по 1926 годы в округе Рудрапраяг. По информации издания The Indian Express, людоед нападал на поселения и утаскивал своих жертв, а позже съедал.

Его убил тот же охотник, что и чампаватскую тигрицу. И вновь, по мнению специалистов, причиной того, что леопард нападал именно на людей, стали больные зубы животного.

Крокодил Густав из Бурунди

www.globallookpress.com / Nigel Dennis

Никольский крокодил длиной около семи метров, получивший кичку Густав, убил как минимум 300 человек. Примечательно, что по сей день Густав обитает на юго-востоке Африки в небольшом государстве Бурунди.

Местные жители утверждают, что он убивает людей ради удовольствия. На его шкуре множество шрамов от ножей, копий и даже пуль, но ни один человек не выжил в схватке с Густавом. Именно этот крокодил является «вдохновителем» многих фильмов ужасов.

Ранее 5-tv.ru писал о самых жутких людях-каннибалах в мировой истории.