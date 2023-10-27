Путин: в Россию незаконно попадают оружие и боеприпасы с территории Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru
Президент поручил разобраться в данной ситуации.
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопрос оборота оружия в стране. Он подчеркнул, что в РФ незаконным образом попадает оружие с территории Украины.
«Сегодня особенно… нужно подумать о том, как попадает на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины», — сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что провозится вооружение не в нашу армию, но тем не менее нужно выяснить, через какие каналы это происходит.
Президент также заявил о необходимости посмотреть, как организованы меры ведомственного контроля и что следует сделать для дополнительного укрепления нормативно-правовой базы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин допустил утечку оружия с Украины. Заявление он такое сделал еще в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав стран СНГ в Бишкеке.