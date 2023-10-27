Минобороны РФ сообщило о 19 групповых ударах по объектам ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Удары по целям наносились ракетами и беспилотниками.

Российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что удары наносились оружием и беспилотниками.

«… по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ.