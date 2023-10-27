«Вообще надо осторожно»: можно ли заразиться ВИЧ от кошки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rouelle Umali; ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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И какие заболевания в целом передаются от животных к человеку?

Певец Дмитрий Билан рассказал, что похоронил своего любимого кота Соломона, страдавшего ВИЧ-инфекцией. Эпидемиолог Вадим Покровский объяснил 5-tv.ru, что вирус иммунодефицита — довольно распространенное заболевание среди этих животных.

Животные вирусы

Так, несмотря на часто встречающиеся случаи заболевания ВИЧ среди домашних животных, для человека эти вирусы безопасны. И пока не было ни одного зарегистрированного прецедента, чтобы инфекция передалась, например, от кошки к своему хозяину.

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Однако, как подчеркивает эпидемиолог, большинство вирусов, которые сейчас поражают человека, в свое время были получены именно от животных. И, чем ближе братья наши меньшие по генетике к человеку, тем выше риски заражения.

«Это как раз проявляется относительно ВИЧ-инфекции, которая была заимствована человеком у одного из самых близких видов — у шимпанзе. Поэтому, конечно, с больными животными надо вообще обращаться осторожно. Есть еще множество бактерий и вирусов, которые все-таки могут передаться человеку. Есть еще и грибковые заболевание, все знают, которыми можно заразиться и от кошек, и от других домашних животных. Но это все нужно учитывать при обращении с домашними животными», — объясняет Покровский.

Когти и слюна

Что касается кошачьего ВИЧ-вируса, как отмечает эксперт, вероятность передачи его человеку небольшая. Зато эпидемиолог указывает на то, что некоторые вирусы человек может запросто подцепить от диких животных.

В качестве примера Покровский указывает на коронавирусную инфекцию, виды которой, как совсем недавно выяснилось, есть у летучих мышей. Да и у собак бывают инфекции, которые могут быть переданы человеку.

«Что касается кошачьего СПИДа, он точно не передается ни при укусах, ни при „оцарапывании“. Но наиболее известные заболевания животных, которые передаются при укусах и при „ослюнении“ — это бешенство. И, кстати, кошки тоже могут болеть бешенством», — говорит специалист.

Также, по словам Покровского, существует «болезнь кошачьих царапин», которая сначала передается к ним от грызунов, а после уже — к человеку. Бактерии находятся на когтях, и заражение происходит при царапании.

К счастью, эта инфекция легко лечится. Эпидемиолог отметил, что ВИЧ, все-таки, это иммунодефицит человека, а речь идет об особом вирусе кошек.

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