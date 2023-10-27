Песков назвал гумманитарной катастрофой ситуацию в секторе Газа
Фото: www.globallookpress.com / AHMED ZAKOT
В последнее время обстановку там сравнивают с блокадой Ленинграда.
В последнее время часто сравнивают блокаду сектора Газа с ситуацией, которая была в Ленинграде. Такие сообщения прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
По его словам, нельзя ничем оправдать терроризм в любых его проявлениях, о чем уже неоднократно заявлял Владимир Путин. В Газе в настоящий момент происходит гуманитарная катастрофа, которая беспокоит весь мир.
Напомним, мама Путина пережила блокаду Ленинграда.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль выразил недовольство позицией России в вопросе конфликта с ХАМАС.