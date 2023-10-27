Наломал дров: в Москве арестовали подозреваемого в покушении на Руссо

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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19 лет назад неизвестные обстреляли машину музыканта. Артист едва остался жив после вероломного нападения.

В Москве арестовали обвиняемого в похищении и попытке убийства певца Авраама Руссо. Басманный суд Москвы заключил под стражу Тархана Эльдукаева: именно он, по предварительным данным, организовал вероломное нападение на популярного артиста.

По информации ТАСС, речь идет о событиях, произошедших в далеком 2004 году. По информации следствия, сразу после Нового года бизнесмен Тельман Исмаилов обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», проводил его в свой кабинет, где избил вместе с другими мужчинами. Исмаилов требовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях.

После того, как Руссо отказался от предложения, его спрятали в машину и увезли в неизвестном направлении. Артиста сутки удерживали в доме Исмаилова, пока тот не согласился на все условия. Спустя еще два года Руссо пережил покушение на свою жизнь: машину артиста обстреляли: с ранениями в бедро Руссо госпитализировали. Тогда же погиб охранник певца.

По предварительной информации, в деле Руссо фамилия Эльдукаева фигурирует как предполагаемого третьего похитителя. Двое других осужденных отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.

«Избрать Эльдукаеву Тархану, обвиняемому по статье 126 УК РФ (похищение человека) и по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 25 декабря 2023 года», — гласит официальная формулировка в документе.

Сам Эльдукаев вину не признал.

Ранее 5-tv.ru писал, что приговор в отношении покушавшихся на певца Руссо оставили без изменений.