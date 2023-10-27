«Хотя много чего было»: кого Прохор Шаляпин считает своим истинным другом
Прохор Шаляпин считает Дмитрия Колдуна своим настоящим другом
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Артист рассказал о своем самом близком товарище.
Российский исполнитель Прохор Шаляпин называет своего коллегу по цеху Дмитрия Колдуна настоящим другом, который никогда не предаст и не подведет. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на социальные сети знаменитости.
Шаляпин считает, что Колдун, с которым они поддерживают отношения еще со времен участия в музыкальном проекте, является истинным воплощением мужской дружбы, и даже называет его братом. Певец опубликовал в своем личном блоге общий снимок с другом.
«С моим истинным другом как показало время, который ни разу не предал и не подвел, хотя было много чего в нашей жизни после „Фабрики“… Спасибо тебе, брат!» — подписал фотографию музыкант.
Большинство подписчиков Шаляпина оценили его искренность и пожелали ценить то, что он имеет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин ответил на скандал из-за обнаженных фото.
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