ФСБ задержала админов Telegram-каналов, склонявших россиян к сливу данных о ВС РФ

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Подписчикам таких ресурсов были отправлены предупреждающие сообщения.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, действия которых координирует ГУР МО Украины. В результате были задержаны администраторы информационных ресурсов за склонение россиян к сливу данных о ВС РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«Задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации „РИА-Мелитополь“ и Telegram-чата „Мелитополь — Це Украина“, используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона», — говорится в сообщении.

Администраторы убеждали жителей Запорожской области в конфиденциальности, а потом склоняли их к сбору и передаче данных о местах дислокации и передвижения ВС РФ, военной техники и других сведений, который могут нанести ущерб безопасности наших войск. Вместе с тем они публиковали посты, оправдывающие терроризм и формирующие антироссийскую повестку.

При задержании один из агентов ГУР МО Украины оказал сопротивление, поэтому был ликвидирован ответным огнем. В ходе обыска у него нашли СВУ, автомат АКМС и гранату РГН. Другие же задержанные во время допроса признались в своих действиях по заданиям украинских спецслужб.

Против них возбуждены уголовные дела по статье о «Публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма».

Кроме того, ФСБ разослала подписчикам этих информресурсов сообщения с предупреждением об уголовной ответственности за слив данных Украине в ущерб безопасности РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Твери нейтрализовали украинского агента, планировавшего теракт в военкомате.