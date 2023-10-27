«Думаю каждый день»: Игорь Николаев показал свою 45-летнюю дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Наследница исполнителя живет в США вместе со своей мамой.

Певец Игорь Николаев показал, как выглядит его старшая дочь от первого брака, которая 27 октября отмечает 45-летний юбилей. Фотографию наследницы и поздравление исполнитель опубликовал в своем личном блоге в социальных сетях.

Юлия появилась в браке Николаева и его одноклассницы Елены Кудряшовой. Союз длился 13 лет — сейчас бывшая жена и дочь исполнителя живут в США, куда они переехали сразу после развода.

«Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата. Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе», — подписал Николаев фотографию.

У звезды эстрады две дочери. Младшей Веронике, рожденной в браке с Юлией Проскуряковой, не так давно исполнилось восемь лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Игоря Николаева впервые высказалась о его болезни.