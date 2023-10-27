Словения тайно поставила Украине несколько разведывательных БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Andrea Ronchini

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Между тем российские власти не раз подчеркивали, что поставка западного вооружения киевского режиму не изменит целей и задач спецоперации, она будет продолжена.

Словения афиширует свою позицию по конфликту на Украине, поддерживая ее, но при этом держит в секрете множество деталей, касающихся военной помощи этой стране. Так, словенская компания C-Astral отправила в Незалежную несколько разведывательных беспилотников Bramor C4EYE. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на предприятие.

«Их действительно используют украинцы, и уже некоторое время. У нас есть определенные каналы связи с войсками, которые их используют, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения», — приводятся слова оператора БПЛА компании Ерней Модерца.

При этом неизвестно точно, когда была осуществлена отправка, а также кто является реальным поставщиком — C-Astral или Минобороны Словении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия отказалась от военной поддержки Украины. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение не сильно повлияет на поддержку Незалежной.