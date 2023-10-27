«Стратегия провалилась»: Орбан заявил о поражении Украины в конфликте с Россией

Орбан заявил о провалившемся сценарии ЕС о победе Украины в конфликте

Фото: Reuters / STRINGER

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Венгерский политик отметил, что сегодня западные союзники Незалежной не могут признать, что ожидаемый сценарий не сбылся. А значит — Запад проиграл.

Украина не сможет победить в конфликте с Россией, но ее поражение не могут признать страны Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что в начале конфликта Запад уверял киевский режим, который уже нес огромные потери, в победе благодаря поставкам оружия. Такой сценарий, действительно, представлялся реальным западным странам, однако он провалился.

«Сейчас все знают, но не осмеливаются озвучить, что эта стратегия провалилась. Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США больше не заинтересованы в Украине, на это указывают их политические действия.