Могли бы жить дольше: самые нелепые смерти, достойные премии Дарвина

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner

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Казалось, что может случиться по пути на вечеринку в честь собственного 100-летия?

Вероятно, каждый слышал о премии Дарвина, которая посмертно вручается тем, кто ушел из жизни странно или нелепо. О самых достойных кандидатах на награду — в материале 5-tv.ru.

Длинная борода

Ганс Стайнингер жил в Австралии в XVI веке. Длина его бороды составляла около полутора метров.

Однажды в доме произошел пожар. Мужчина пытался спасти людей, но, споткнувшись о собственную бороду, упал с лестницы и сломал шею.

Собака-убийца

В 2000-х американский охотник из штата Мичиган решил сделать памятную фотографию, запечатлев своего пса с ружьем. Однако после неаккуратного движения собаки оружие упало на землю и выстрелило — пуля попала в мужчину, который умер на месте.

Любовь к року

Студент из Сингапура погиб, выпав из окна общежития на третьем этаже, пока танцевал под музыку. Молодой человек в свои 16 лет являлся страстным поклонником рок-н-ролла и, включив любимую мелодию, играл на воображаемой гитаре и прыгал на кровати так сильно, что в какой-то момент вылетел в открытое настежь окно.

Неудачное ограбление

Грабитель Джеймс Эллиот в прямом смысле слова лишился головы после того, как во время налета на магазин его пистолет дал осечку. Подробности сообщает издание Los Angeles Times: мужчина потряс оружием, которое не подавало «признаков жизни», а после заглянул в дуло и нажал на курок. Гибель американца была мгновенной.

Слоновий навоз

Смотритель зоопарка Стив Коннер из Калифорнии дал одному из слонов более 20 доз слабительного для животных. Чтобы проверить, как оно действует, мужчина подошел к слону сзади, и в следующую секунду фекалии накрыли его буквально с головой. Так Коннер погиб под центнером навоза.

Роковой юбилей

Накануне своего 100-летнего юбилея Дебби Миллз направлялась на вечеринку в честь ее дня рождения, когда ее инвалидную коляску сбил грузовик, который вез на праздник ее именинный торт. Старушка скончалась на месте.

«Бу!»

Американка Меган Фрай в 44 года не страдала отсутствием чувства юмора. Однажды она забрела на полигон, где полицейские проводили учения с боевым оружием.

Решив, что это будет забавно, женщина выскочила перед силовиками, крикнув «Бу!» и тут же получила около 40 пуль.

Ранее 5-tv.ru писал о самых страшных событиях, попавших на телевидение.