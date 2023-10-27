Леннон снова запоет: ИИ помог выпустить последнюю песню The Beatles

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Walter; 5-tv.ru

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Now and then — одно из самых ожидаемых событий.

Приятный сюрприз для всех меломанов: через неделю выйдет в свет последняя песня The Beatles — Now and then, или в переводе «Время от времени». Причем, исполнит ее Джон Леннон, убитый более 40 лет назад.

Подобное стало возможным благодаря искусственному интеллекту. Нейросети поработали с голосом покойного битла с кассеты 1978 года: ее нашла вдова Йоко Оно и передала Полу Маккартни.

Запись очистили от посторонних шумов и добились невероятного эффекта присутствия. Барабанщик ливерпульской четверки Ринго Старр признался, что не верит собственных ушам! Словно Джон до сих пор жив и сидит в одной комнате с остальными «битлами».