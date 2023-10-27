Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Также в ходе боя подбиты как минимум три боевые машины пехоты националистов.

Российские военные отразили попытку контратаки ВСУ на артемовском направлении. Противник потерял там целый взвод, после чего вынужден был отступить.

Также в ходе боя подбиты как минимум три боевые машины пехоты ВСУ. В районе Артемовска, который наши войска взяли в мае, продолжаются интенсивные бои и артиллерийские дуэли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снаряды ФАБ-500 громят бетонные укрепления ВСУ.