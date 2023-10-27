Повод для Третьей мировой? Ракета упала в Египте рядом с границей с Израилем
Ракета упала в Египте рядом с границей с Израилем
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohamed El Raai; 5-tv.ru
Удар пришелся по населенному пункту.
На территорию Египта недалеко от границы с Израилем упала ракета. Удар пришелся по населенному пункту.
Повреждены жилой дом и больница. По последним данным, пострадали по меньшей мере шесть человек.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября — сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шокирующие кадры, на которых весь ужас последствий конфликта на Ближнем Востоке, сумели снять из космоса.
На этих спутниковых снимках видно, как изменился сектор Газа за этот неполный месяц — до и после израильских бомбардировок. Жилые кварталы превратились в руины, а местами и вовсе в выжженную землю.