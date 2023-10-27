Повод для Третьей мировой? Ракета упала в Египте рядом с границей с Израилем

Ракета упала в Египте рядом с границей с Израилем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohamed El Raai; 5-tv.ru

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Удар пришелся по населенному пункту.

На территорию Египта недалеко от границы с Израилем упала ракета. Удар пришелся по населенному пункту.

Повреждены жилой дом и больница. По последним данным, пострадали по меньшей мере шесть человек.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября — сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шокирующие кадры, на которых весь ужас последствий конфликта на Ближнем Востоке, сумели снять из космоса.

На этих спутниковых снимках видно, как изменился сектор Газа за этот неполный месяц — до и после израильских бомбардировок. Жилые кварталы превратились в руины, а местами и вовсе в выжженную землю.