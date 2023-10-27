В сопровождении истребителей: что известно о новом рейде ЦАХАЛ в секторе Газа

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Каких целей удалось добиться израильским военным?

Армия обороны Израиля совершила новый наземный рейд в секторе Газа. Как сообщили в военном ведомстве, сухопутные войска еврейского государства в сопровождении истребителей вошли в районы в центре анклава.

В ходе операции были уничтожены площадки запуска противотанковых ракет, а также командные центры боевиков ХАМАС. После этого войска покинули территорию.

В свою очередь с территории сектора Газа этой ночью запустили около десятка ракет по центральным районам Израиля. Одна из них попала в заправку в Тель-Авиве, раздался мощный взрыв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шокирующие кадры, на которых весь ужас последствий конфликта на Ближнем Востоке, сумели снять из космоса.

На этих спутниковых снимках видно, как изменился сектор Газа за этот неполный месяц — до и после израильских бомбардировок. Жилые кварталы превратились в руины, а местами и вовсе в выжженную землю.