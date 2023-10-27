Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Фото: © РИА Новости / И. Рыбаков

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Их творческий путь мог длиться годами — но талант угас, так и не раскрывшись до конца.

Эти красивые талантливые женщины могли бы продолжить блестящую карьеру в кино и театре, но сбыться этим надеждам было не суждено. Они ушли из жизни молодыми, навсегда оставшись в памяти публики юными и прекрасными.

Мария Зубарева, 31 год

Кадр из х/ф «Мордашка». Режиссер: Андрей Разумовский, 1990 г.

Мария Зубарева — яркая и талантливая актриса, запомнившаяся после драмы «Мордашка», где она сыграла Юлю — жену автомеханика-альфонса. Красавца Гену исполнил Дмитрий Харатьян. После этого были фильм «Сукины дети» и «Мелочи жизни» — один из популярнейших российских сериалов.

«Мелочи жизни» принес ей настоящую славу. Ее героиня Маша Кузнецова, учительница русского языка и литературы, очень полюбилась зрителю. Однако закончить съемки Зубарева не сумела. Она плохо себя чувствовала, но старалась не обращать внимания на недомогание, связанное с послеродовым состоянием. В конце концов у актрисы обнаружили онкологию. Врачи сказали, что заболевание спровоцировано тяжелыми родами.

Мария дважды была замужем. Первый ее муж — музыкант Борис Кинер, второй — режиссер Игорь Шавлак. У актрисы было трое детей — дочь Анна от первого брака и близнецы Рома и Лиза от второго.

Последние сцены Зубарева играла в «Мелочах жизни» уже лежа. Из-за болезни и смерти актрисы, играющей главную героиню, был изменен сценарий: Машу из больницы отправляют в санаторий возле Алма-Аты. На горной дороге Маша попадает в страшное ДТП и гибнет. В первоначальном варианте Маша должна была вернуться к своему мужу Сергею.

Мария Зубарева скончалась в возрасте 31 года, 23 ноября 1993 года, от рака. Похоронена на Введенском кладбище, напоминает aif.ru.

Дарья Егорычева, 37 лет

Кадр из х/ф «Темная ночь». Режиссер: Дмитрий Астрахан 2004 г.

Очаровательная блондинка с обаятельной улыбкой — именно такой запомнилась актриса зрителям. На телевидении Дарья Егорычева дебютировала в 2002 году в военной мелодраме «Моя граница». Позже снялась в любимом многими сериале «Глухарь». Много играла в театре. С 2002 по 2009 год состояла в труппе театра «У Никитских ворот», также сотрудничала с театром им. Маяковского. Преподавала вокал и сценическую речь в Высшей школе телевидения, с 2014 года выступала в ансамбле HoneyJazChoir под руководством Людмилы Ханиной.

И мало кто знал, что актриса с 2012 года борется с онкологией — она скрывала свою болезнь. И все же после второй операции Дарье пришлось уйти со сцены, так как молодой женщине удалили половину легких. Она боролась за жизнь и мечтала продолжать любимое дело, но рак оказался сильнее. Пошли метастазы в головной мозг и кости. Актриса умирала в страшных муках. Молодой талантливой женщины не стало в 37 лет.

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