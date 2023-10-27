Преждевременная смерть: как прошли последние дни жизни Кристины Дурис

За несколько дней до смерти Кристина Дурис давала концерты

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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Почему остановилось сердце 38-летней певицы?

Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла слишком внезапно — ничего не предвещало беды буквально за несколько дней до смерти. О том, что у певицы 19 октября остановилось сердце, сообщило радио RMF.

Дурис было всего 38 лет. Она не жаловалась на здоровье и не прекращала заниматься работой. В октябре певица давала концерты и чувствовала себя прекрасно.

Ее смерть стала потрясением для коллег. В социальных сетях они стали прощаться с молодой звездой и выражать соболезнования ее близким и родным.

Дурис выступала на фестивалях по всему миру. Она пела на Java Jazz Festival в Индонезии, International Jazz Festival Praha в Чехии, Music Autumn в Словакии, Hallevik TradJazz Festival в Швеции, Ostenso Jazz Festival в Дании и на других музыкальных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аргентинский певец Рикардо Иорио умер, немного не доехав до больницы.