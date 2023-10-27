Мэр норвежского Киркинеса убрал российский венок с памятника советским солдатам

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский консул Николай Коныгин возложил венок, несмотря на совет городского главы не делать этого.

Мэр норвежского города Киркинес Сер-Варангер Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским солдатам-освободителям, сообщает местный портал NRK. Подчеркивается, что он был в ярости, когда генеральный консул Николай Коныгин возложил цветы, обвитые триколором поверх венка муниципалитета в День освобождения города Красной армией (25 октября 1944 года).

Мэр накануне предупреждал Коныгина, что ему лучше воздержаться от посещения мероприятия, и тем более активных сопутствующих действий вроде возложения венка. Ослушался. Так, вокруг памятника разгорелся скандал между Меландом и российским консулом. Глава города убрал триколор, но вскоре после этого россиянка решила переместить его на место, и норвежский венок снова был спрятан.

«То, что российский венок частично закрыл собой норвежский, привело норвежского мэра в ярость — в результате российский венок был приказом муниципалитета убран», — сказано в материале.

Русофобские настроения в мире усилились в связи с проведением спецоперации на Украине. Их поддерживает, в том числе, бывший президент США и нынешний кандидат на переизбрание Дональд Трамп. Он заявил, что Москва украла у Вашингтона чертежи «супер-пупер» ракеты. Ситуацию, а также причину вызова Трампа ранее проанализировал политолог Антон Бредихин в интервью 5-tv.ru.