Увидеть всю страну: чем удивит выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Выставка откроется в День народного единства — 4 ноября.

Вся Россия — на ладони! Москвичи и гости столицы скоро смогут совершить путешествие по стране. Побывать в северных юртах, пообщаться с хакасскими шаманами, выведать секреты у оренбургских мастериц и разобрать по деталям архитектуру выборгского замка. И все это за один день!

Уникальная выставка-форум готовится к открытию на ВДНХ. 89 регионов страны — от Владивостока до Луганска — познакомят со своей особенной атмосферой. Как это будет — оценила корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Миниатюрный Красноярск оживает на глазах: в центре — батюшка-Енисей в виде крепкого богатыря. Одна из крупнейших рек мира обеспечивает энергией Сибирь и удивляет неожиданными фактами с середины прошлого века.

«Пресная река, туда заплывает кит и проплывает почти полтысячи километров и чувствует себя комфортно», — рассказывает житель Красноярска Александр.

В одном павильоне на ВДНХ — бесконечная Россия. 89 регионов — от Калининграда до Владивостока, включая новые территории — рассказывают, чем славится их земля. Вот, совсем как настоящий, камчатский краб, а вот — ракета «Ангара».

«На выставке Россия можно совершить путешествие: из юрты в Хакасии вдруг оказаться в Алтайских горах. Эта площадка точно понравится и взрослым, и детям. Ведь здесь все интерактивно — можно залезть в трубу и послушать музыку с народными мотивами», — рассказывает Жильцова.

«В древней юрте вас буду встречать всевидящий шаман, которому будете получать предсказания, а современная юрта покажет наши туристические привлекательности, наши достижения за последние годы», — рассказывает представитель Республики Хакасия Елена Гапонова.

Можно будет изучить площадки самостоятельно, а можно послушать экскурсовода. Они приедут со всей России и будут рассказывать каждый о своем регионе.

«Я буду показывать небольшой мастер-класс, как можно вязать вручную, в том числе и оренбургские платки. И буду рассказывать интересные истории про оренбургских коз: как их пытались разводить за рубежом», — рассказывает экскурсовод программы «Больше, чем путешествия» Екатерина Кудинова.

Будет и что помастерить: Ленинградская область предложит собрать макет Выборгского замка — детали которого напечатаны на 3D принтере.

Свои площадки готовят и крупные технологические компании страны. В день открытия выставки госкорпорация «Росатом» представит музей атомной энергии, который, словно машина времени, переносит в начало XX века.

«Колбы, реагенты и специальные химические приборы — здесь можно оказаться в настоящей лаборатории, где советские ученые еще до революции изучали радиоактивность — и вот даже специальные перчатки для защиты», — рассказывает журналист.

Каждый зал погружает в один из этапов создания первой советской атомной бомбы.

«В зале с инфракрасными лампами рассказывают о работе разведчиков, они помогли создать первую советскую атомную бомбу намного быстрее. Всю информацию о ядерных разработках в США и Англии передавали с помощью пленки вот в этих имитированных ванночках словно проявляют секретные кадры с испытательных полигонов и из лаборатории», — рассказывает Жильцова.

Павильон «Атом» будет встречать первых посетителей уже через неделю — 4 ноября. В этот день откроется выставка «Россия» на ВДНХ. Все регионы собрали под крышей 75 павильона — оттуда никто не уйдет, не вдохновившись на путешествия по стране.