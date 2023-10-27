Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Что известно о новой схеме злоумышленников?

В России участились случаи мошенничества с Пушкинскими картами. Удобное платежное средство, которое открывает детям дорогу в мир искусства, все чаще превращается в инструмент отмывания денег.

Ушлые дельцы взламывают аккаунты школьников, подчищают баланс на счету, а после продают билеты посторонним людям, якобы, со скидкой. В деталях преступной схемы разбирался корреспондент «Известий» Данила Рябчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки людей в Петербурге стали жертвами финансовой пирамиды. Недобросовестный бизнесмен принимал у людей вклады, обещал бешеные проценты. Первое время их выплачивал, однако вскоре что-то пошло не так.