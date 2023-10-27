В Дагестане за опасный дрифт задержали автоблогера Гаджи

Фото, видео: Instagram* / gadji_gadjiew; 5-tv.ru

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Интернет-знаменитость уже лишали прав за нарушение ПДД.

В Дагестане задержали популярного автоблогера Гаджи Гаджиева.

Молодого человека уже лишали прав, но, получив их обратно, он продолжил дрифтовать, выезжать на встречку и выполнять другие опасные движения на дороге. Сам он это объясняет запросом аудитории.

В отношении блогера составили несколько административных протоколов, в том числе о неуплате штрафов.

В МВД Дагестана призвали подобных блогеров осознать свою ответственность не только за нарушение правил дорожного движения, но и за тот пример, который они показывают остальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Универа» Виталий Гогунский поплатился за езду на самокате не по правилам.

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