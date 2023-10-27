В Москве полиция расследует смерть продюсера фильма «Елки-2»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Читайте нас в: Дзен Новости

Тело Ирины Консенциуш в ее квартире обнаружила пожилая мать.

Продюсер фильма «Елки-2» Ирина Консенциуш внезапно скончалась в своей квартире в Москве. Женщине было 48 лет. По факту смерти правоохранители начали проверку. Об этом сообщается в материале ИА «Регнум». Близкие забеспокоились, когда умершая перестала выходить на связь.

Как отмечается в публикации, коллеги и родственники начали поиски Ирины Консенциуш за день до обнаружения тела. Женщины не выходила на связь, дозвониться ей никому не удавалось. К концу дня растревоженная 71-летняя мать продюсера решила ее навестить. Войдя в квартиру, она нашла в одной из комнат свою дочь без признаков жизни, сразу вызвала полицию.

«В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза», — заявил источник агентства.

Мама умершей рассказала оперативникам, что у нее не было хронических заболеваний, Консенциуш также не жаловалась родительнице на здоровье, подозревать неладное не было оснований. Пенсионерке, как и остальным близким, остается только ждать заключения судмедэкспертов.

Ирина Консенциуш отметила 48-летие 18 июля. Она занималась производством кинофильмов и телевизионных программ, в том числе выступала в качестве продюсера постпродакшена фильма «Елки-2» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Ириной Алферовой, Сергеем Безруковым, Владимиром Меньшовым (ныне покойным) в главных ролях. Она продюсировала короткометражку «Чемодан» с Розой Хайруллиной и Еленой Лядовой.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая невеста раскрыла тайну «предсмертного» видео Вячеслава Гришечкина.