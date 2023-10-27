Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Фото: REUTERS / Damir Sagolj/File Photo

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Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает Центральное телевидение страны.

Политик скончался 27 октября в результате сердечного приступа. Ему было 68 лет.

Ли Кэцян родился в уезде Динъюань провинции Аньхой в 1955 году. В 1976 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). Занимал партийные должности на различном уровне. В 2007 года стал членом Политбюро ЦК КПК, через год был утвержден вице-премьером Госсовета КНР.

В марте 2023 года его на этом посту сменил член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Ли Цян.

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