Во всем виноваты взрослые? Почему дети ревнуют родителей

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

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Детский психолог рассказала, как не допустить проявления таких эмоций в семье.

Ребенок может испытывать ревность из-за недостатка внимания со стороны родителей, а также тактильной и эмоциональной близости. Это чувство может усиливаться, если взрослые начинают сравнивать их с кем-то другим. Например, с братом или сестрой. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.

Специалист отметила, что ребенок в этом случае начинает чувствовать себя ненужным. И так делать ни в коем случае нельзя, пишет NEWS.ru. Очень важно хвалить и поддерживать наследника.

Даже если у него что-то не получается, то фокусировать на этом внимание не стоит. Нужно указывать не на ошибки, а на то, что у него хорошо выходит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки в воспитании «крадут» у ребенка будущее.