Звезде «Карточного домика» диагностировали четвертую стадию рака

Фото: Кадр из сериала «За жизнь», 2020 г.

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Актер Эрик Дженсен пережил аневризму мозга, новый диагноз не менее страшен, но шанс победить болезнь есть.

У американского актера Эрика Дженсена обнаружили онкологическое заболевание на четвертой стадии. Об этом сообщается в материале портала NME, автор ссылается на заявление семьи артиста. Близкие верят, что артист победит недуг, и они готовы приложить все усилия для этого. Звездные коллеги, в том числе Джеффри Дин Морган, распространяют информацию о сборе средств на лечение. Для Дженсена недуг — не первое испытание на прочность.

«Чудом пережившему аневризму головного мозга всего полтора года назад, нашему любимому Эрику только что диагностировали колоректальный рак IV стадии», — сказано в сообщении.

В заявлении семьи также говорится, что рак метастазировал в печень, однако артист еще достаточно молод (ему 53 года) и силен. Даже сейчас Дженсен продолжает работать полный день в качестве режиссера и сценариста, монтирует фильм параллельно курсам химиотерапии. Врачи тоже считают, что у актера есть шанс побороть онкологию. Впереди завершение курса химиотерапии и две операции. Родственники надеются собрать 300 тысяч долларов, чтобы «пережить следующий год, оплатить лечение, сохранить дом и поддержать хоть какую-то стабильность» в жизни жены артиста Джессики и его 13-летней дочери Сэди.

Эрик Дженсен сыграл доктора Стивена Эдвардса в «Ходячих мертвецах», он также известен по ролям в проектах «Карточный домик», «Мистер Робот», «Охотник за разумом» и «Закон и порядок». Вместе с женой Джессикой Бланк артист снял фильм «Почти дома» по мотивам ее одноименного романа, совместно написанные пьесы супругов «Угольная страна» и «Линия» были поставлены в Общественном театре в Нью-Йорке.

Бланк и Дженсен написали в соавторстве пьесу «Оправданные», основанную на интервью, которые они провели несколькими десятками реабилитированных заключенных, приговоренных ранее к смертной казни. В 2002-м они вместе поставили пьесу в театре, спектакль получил множество наград, гастролировал по стране и миру, ставился на международном уровне в Дублине, Эдинбурге и Лондоне, Великобритания, а также в Японии, Мексике, Франции, Китае, Таиланде, Иране и Италии, был переведен на французский, испанский, итальянский, китайский и японский языки.

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