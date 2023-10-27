Филипп Киркоров спровоцировал слухи о свадьбе кольцом на безымянном пальце

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

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Народный артист признался, что нашел даму сердца, хотя до сих пор никто ее не видел. Неужели тайная свадьба?

Вот уже год народный артист РФ Филипп Киркоров счастлив в объятиях загадочной избранницы. К 56 годам, как недавно рассказал певец, он встретил наконец свою судьбу. По словам исполнителя, он уже перевез новую хозяйку в свой роскошный особняк под Москвой.

Для нее Киркоров творит, для нее преображается — он перенес несколько пластических операций, чтобы выглядеть моложе и нравиться любимой женщине. К великому сожалению поклонников, никто таинственную незнакомку до сих пор не видел. А она, возможно, уже не просто покорительница сердца поп-короля, а его законная жена! В светских хрониках активно обсуждают слухи о свадьбе!

Сейчас Киркоров и его звездные коллеги Михаил Галустян и Ольга Бузова (и даже ее бывший бойфренд Давид Манукян) снимаются в новом реалити-шоу, работа ведется в Китае. Как сообщается в материале портала Super.ru, народный артист не прячет кольца на безымянном пальце, журналисты сумели даже сделать фото! Артист оберегает от внимания прессы личную жизнь, так что публике остается только терпеливо ждать подтверждения бракосочетания.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Любовь Успенская заявила, что Филипп Киркоров звал ее замуж.