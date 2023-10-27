Навстречу звездам: о чем Путин говорил с молодыми учеными космической отрасли

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Уровень конкуренции в космосе достиг стратегического значения. И сейчас важно, сделать все, чтобы в этой эстафете вырваться вперед.

С теми, кто в ближайшие годы будет строить российскую космическую станцию, пообщался Владимир Путин. Президент посетил подмосковный Королев, который считается мозговым центром этой отрасли в нашей стране. Оказалось, что многих работников российского космоса волнуют вполне земные проблемы, о которых они сами и рассказали. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев все расскажет в своем репортаже.

Совещание о развитии космической отрасли начинается поздним вечером, но здесь, в цехах «Энергии», всегда светло, работа не останавливается. Здесь МКС — по частям. В каждом модуле идут наземные испытания. С помощью электроники имитируют космическую обстановку.

Опыт работы с МКС — в основе строительства новой Российской орбитальной станции. Стране нужен свой космический полигон. В цехах «Энергии» уже собран первый научно-энергетический модуль. Его показывают президенту.

Российскую базу начнут разворачивать в 2027 году. Она будет работать на новой траектории. У МКС 51 градус наклона к экватору. Обзор Земли только наполовину. Большая часть России и вовсе в слепой зоне. У РОС угол наклона больше, и полный обзор Земли.

Новая рабочая орбита позволит вести беспрерывный мониторинг. Следить за погодой, пожарами, строительством. А еще быстрый анализ и передача данных. Пока к МКС летают «Союз» и «Прогресс». Но уже сейчас «Энергия» ведет разработку новой транспортной системы. Мы увидели новый корабль.

Это транспортный корабль «Союз». Такой использовали российские и советские космонавты последние 50 лет. И вот, новый пилотируемый корабль значительно больше предшественника, безопаснее, а еще, главное, многоразовый.

Здесь же Путину показывают новые проекты. Макет многоразовой двухступенчатой ракеты — «Амур-СПГ».

«Вот это ракета, значит, нового класса на смену „семерке“. Называется она „Амур-СПГ“. В самом востребованном классе 12,5 тонны. Значит, 10,5 тонн, если она возвращаемая. У нее первая ступень — до 30 раз», — подчеркнул глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Когда будет готово?» — поинтересовался Путин.

«Мы пока делаем это за собственные деньги, подтверждено, 2028 год. Вот это 2029-й, если нас поддержат еще в новом варианте», — ответил Борисов.

Один из самых масштабных проектов — «Сфера». Российские производители переходят на серийное производство спутников разного назначения. Вот их макеты. К 2036 году на орбиту планируют вывести больше двух тысяч аппаратов. Россия получит самую совершенную систему коммуникаций и мониторинга.

Над проектом работают сотни специалистов. Привлекают новые кадры. Президент встречается с молодыми учеными. Поднимают вопросы о развитии условий жизни в закрытых городах.

Тут же обсуждают развитие частных космических компаний и совместную работу с государством.

«Разработки ведь уникальные. Государство в этом заинтересовано. Нам нужно привлекать частные компании. Надо рынок создать, чтобы было выгодно работать в этой сфере, чтобы платили за эти услуги! И мы по этому пути пойдем», — отметил Путин.

Путин говорит о том, как важно ученым ставить самим себе задачу, — делать лучше, чем другие.

«Надо делать лучше! Тем более в такой сфере, как эта, у нас есть возможности быть лучше», — подчеркнул президент.

Остро стоит вопрос кадрового голода. Сейчас нужно сделать все, чтобы удержать кадры. И в первую очередь решить жилищный вопрос.

«Для отрасли должна быть своя система льгот. Для космической отрасли, нам нужно кадры удерживать», — заявил глава государства.

Молодые космонавты интересуются, когда уже полетят на российскую станцию.

Команда инженеров корабля «Луна-25» просит не сворачивать лунную программу. Президент успокаивает — таких планов и не было.

«Ошибки есть ошибки, всем обидно, я вас уверяю. Сложные задачи, все понимают. Уже понятно, что именно произошло и из-за чего. Но это опыт, чтобы ошибок не было. Лунная программа будет продолжаться», — добавил Путин.

На встрече еще раз звучит мысль — уровень конкуренции в космосе достиг стратегического значения. И сейчас важно, сделать все, чтобы в этой эстафете вырваться вперед.