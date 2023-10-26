Путин назвал бюджет России надежным и сбалансированным

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Российский лидер проводит встречу с молодыми учеными.

Бюджет у России — надежный и сбалансированный, заявил на встрече с молодыми учеными космической отрасли президент страны Владимир Путин.

«Там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета, но в целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Все зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы», — сказал российский лидер.

Прежде аналитики спрогнозировали, что российский рубль может укрепиться до 80 за доллар в течение нескольких месяцев. Эксперт Максим Чирков указал, что экономика России в последние месяцы существенно опережает по темпам роста проседающие западные.

В России, как посчитали в Росстате, рост ВВП за второй квартал составил почти 5%. В западных странах остается высокий уровень инфляции.