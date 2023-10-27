Я ему немало обязан: SHAMAN склонил голову над могилой Михаила Круга

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Перед концертом в Твери исполнитель заехал с цветами на могилу легендарного шансонье.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, почтил память легендарного шансонье Михаила Круга, которому, как признался, многим обязан. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых исполнитель с цветами приходит на могилу артиста в Твери.

Сам SHAMAN признался, что в своё время Михаил Круг ему очень помог. Ведь свою музыкальную карьеру Ярослав Дронов начинал в ресторане города Новомосковска, откуда он родом. И среди песен, которые заказывали посетители заведения, нередко звучали композиции Михаила Круга.

Недавно по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) SHAMAN был назван лучшим певцом 2023 года. Он самостоятельно продюсирует свое творчество, сам сочиняет песни и пишет к ним музыку.

Композиции «Я русский», «Встанем», «Исповедь», «Ты моя», «Мед» и «Мой бой», а также исполненный им гимн России в собственной аранжировке мгновенно стали абсолютными хитами. Дронов дал более 150 сольных концертов с марта прошлого года, ездил с живыми вступлениями в Донбасс, гастрольный тур этого года включает в себя свыше ста выступлений в различных городах России.

Ранее 5-tv.ru показывал, как SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле.