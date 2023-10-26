«Буду восстанавливаться»: Пономаренко перенес сложную операцию на ноге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Юморист был экстренно госпитализирован в больницу накануне вечером.

Звезда «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко оказался в больнице из-за тромба в ноге. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что 25 октября ему сделали операцию, а сегодня он находится под капельницей.

«Операция была вчера сделана. Тромб удаляли из ноги, из артерии, там образовался тромб. Успешно прошла операция, сейчас буду восстанавливаться», — поделился юморист.

По его словам, нога слегка побаливает после перенесенной процедуры, как он и ожидал. Причину возникновения тромба Пономаренко не знает, но уже параллельно начал проходить необходимые обследования.

Один из братьев знаменитого дуэта близнецов-юмористов скончался 24 декабря 2022 года в возрасте 55 лет. Об онкологии Александр Пономаренко узнал в ноябре того же года, но не посчитал нужным рассказывать публике.

Супруга артиста оформила его имущество на себя по праву наследования. Однако это не понравилось родному брату погибшего, который выступил против такого разделения. По его мнению, он также имеет право на наследство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как брат Пономаренко ответил на обвинения его вдовы.