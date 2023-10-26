Силуанов назвал три основные причины, почему пенсионеры не хотят работать

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA

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Многие бабушки и дедушки желают проводить время со своими внуками, но работа мешала бы этому. Почему же еще пожилые граждане не трудоустраиваются?

В России проводились социальные опросы, по результатам которых выяснилось, почему пенсионеры не идут работать. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал три основные причины в ходе выступления на пленарном заседании Государственной думы.

«В первую очередь информация следующая: пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли», — сказал он.

В качестве второй причины Силуанов назвал желание россиян отдыхать по состоянию здоровья. Третьей же оказался уход за внуками. Именно поэтому, подчеркнул еще раз министр, россияне остаются на пенсии, получают свои выплаты и обеспечивают те потребности, по которым были проведены соцопросы.

В ходе этого заседания обсуждалась возможная индексация пенсии работающим пенсионерам в зависимости от отдельных профессий. Депутаты поинтересовались у министра по поводу этой инициативы, на что Силуанов ответил о скептическом отношении к ней. По его словам, вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 января 2024 года увеличатся пенсии и социальные выплаты.