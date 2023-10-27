Новая эпидемия? Что известно о вспыхнувшей инфекции в Красноярском крае

Эпидемиолог Крючков: инфекцией в Красноярском крае может быть корь или краснуха

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

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Что за неизвестный вирус выявили у жителей региона? Может ли это перерасти в повальную болезнь?

Неизвестным заболеванием в Красноярском крае, предположительно, может быть корь, краснуха или менингит. Своим мнением с 5-tv.ru поделился эпидемиолог Николай Крючков.

В регионе зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, которое начало распространяться в поселке Ессей. В населенному пункте уже зарегистрировано 38 случаев заболевания, большинство из заболевших — дети.

«Детских инфекций, которые дают сыпь, очень много. Но это может быть также реакция на какой-то пищевой продукт. Скорее всего, речь идет об инфекции. Надо смотреть, что у них с вакцинацией от кори и краснухи», — отметил эксперт.

Если инфекция все-таки подтвердится, она, скорее всего, будет протекать у детей в легкой форме. Лишь в нескольких процентах случаев бывает так, что никакие препараты не помогают, и болезнь протекает очень тяжело. Среди прочего, отметил Крючков, из-за болезни могут развиться осложнения.

Но по какой причине неизвестная инфекция могла вспыхнуть в целом поселке? По мнению эксперта, спровоцировать это могли нарушения гигиены, зараженная вода, контакт с зараженным человеком или животным, либо зараженная пища. Однако, если больное животное не будет найдено, нельзя утверждать, что происходящее — именно болезнь.

«Не может быть такого, чтобы только сыпь свидетельствовала об этом заболевании. Если сыпь есть, то она по всему телу, но там должна быть масса других симптомов, заканчивая диареей, головными болями, температурой, симптомами ОРВИ», — отметил Крючков.

В подавляющем большинстве случаев все лечится, но могут быть поражены и внутренние органы. Заболевание средней тяжести может поразить легкие, печень, головной мозг, когда вся инфекция разносится по организму, поэтому нужно вовремя начать лечить.

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