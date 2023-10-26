Это было мощно: момент отработки ответного ядерного удара ВС РФ попал на видео

Фото, видео: ruptly.tv; 5-tv.ru

Российские войска провели уникальные учения.

Вооруженные силы России провели тренировку по нанесению ответного массированного ядерного удара в среду под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина.

На кадрах — пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула».

Как сообщили в пресс-службе Кремля, спланированные в ходе тренировки задачи были выполнены в полном объеме.

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru показал, как снаряды ФАБ-500 громят бетонные укрепления ВСУ.