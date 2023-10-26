Торт и виски с ядом: мелитополец пытался отравить краснодарских летчиков через еду — фото
Под Краснодаром задержали мелитопольца, отправившего летчикам отравленный торт
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; пресс-служба Следственного комитета РФ; 5-tv.ru
По признакам террористического акта возбуждено уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Мелитополя, который отправил выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков отравленный торт и алкоголь — виски. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Под Краснодаром задержали мелитопольца, отправившего летчикам отравленный торт.
Установлено, что мужчина с целью убийства летчиков организовал доставку товаров, в которых присутствовал медицинский препарат в больших токсических дозах. После изъятия продукции проводят экспертизы. Следователи также допрашивают всех очевидцев.
Известно, что уроженец Мелитополя проживал на территории России с 2015 года. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта.
«Мужчина доставлен к следователю СКР для производства с его участием необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств и мотивов данного преступления», — говорится в сообщении.
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