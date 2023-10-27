«Рожден быть злым»: ведущие российские врачи обсудили раннюю диагностику рака

От рака легких в мире умирает 1,8 миллионов человек в год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ БЕДНЯКОВ

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Применение современных технологий позволит выявлять онкологии на первых стадиях, что должно повысить количество пациентов с ремиссией.

Причиной смерти почти каждого шестого жителя планеты является позднее выявление онкозаболевания. Врачи заявляют о необходимости применения передовых технологий при диагностике рака, которое наряду с накопленным в мире доказательным опытом помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. Об этом в рамках II научно-практической конференции «Мультидисциплинарная персонализированная медицина» рассказали ведущие российские эксперты. Конференция, посвященная ранней диагностике агрессивных форм рака, прошла 27 октября в Санкт-Петербурге.

Печальная статистка

В 40% случаях онкозаболевания обнаруживаются на поздних стадиях и гораздо сложнее поддаются лечению, нежели те, что были выявлены раньше. При этом, по мнению врачей, рост заболеваемости раком во многом объясняется совершенствованием методов диагностики. Онкологию и не опасные для жизни новообразования стали чаще выявлять во время обследований. Также одной из причин является увеличение продолжительности жизни населения, когда люди более старшего возраста сталкиваются с разными патологиями, в том числе, злокачественными опухолями.

Между тем, как отмечают врачи, наблюдается устойчивая тенденция к «омоложению» рака. Так, средний возраст пациентов с раком шейки матки составляет 39 лет.

Чем раньше, тем эффективнее

Все эти факторы указывают на актуальность своевременной диагностики агрессивных форм рака и его успешного лечения. Пока что выявление заболевания на ранней стадии фактически единственный способ существенно повысить продолжительность и качество жизни пациентов. Ведь, чем дольше злокачественная опухоль находится в теле человека, тем тем сложнее, дороже и небезопаснее становится лечение. Последнее обусловлено увеличением токсичности терапии.

Стоит отметить, что универсального теста на все онкомаркеры пока не существует, но можно выявить наиболее опасные из них.

«Ранняя диагностика рака — это не сложные технологии, требующие огромных затрат. В первую очередь речь идет о таких базовых, доступных методах как маммография, компьютерная томография легких, колоноскопия, УЗИ предстательной железы, мазок слизистой, анализ крови и кала. Дополняя их передовыми молекулярно-генетическими исследованиями, применяя для анализа результатов искусственный интеллект, мы можем комплексно оценивать состояние организма и предотвращать негативные сценарии. Важно, чтобы пациенты знали об имеющихся у них факторах риска (от случаев рака у членов семьи до собственных вредных привычек) и внимательно относились к своему здоровью, а врачи — использовали все существующие возможности для диагностики и лечения», — отмечает доктор медицинских наук, главный онколог Группы компаний «Мой медицинский центр», научный руководитель конференции Павел Румянцев.

Наиболее опасные виды рака

Специалисты подчеркивают, что не все злокачественные новообразования опасны. Но среди них немало жизнеугрожающих опухолей, которые врачи называют «born to be bad» — «рождены быть злыми».

Самые опасные распространенные и агрессивные онкозаболевания:

рак легких — 1,8 милионов случаев смертей в год;

рак печени — более 800 тысяч случаев смертей в год;

рак молочной железы — около 700 тысяч случаев смертей в год;

рак желудка, толстой кишки, предстательной железы и шейки матки.

Особое внимание — генетике

Ведущие эксперты конференции отмечают, что внимание необходимо обращать и на генетические предикторы рака. Онкогенетика является важнейшей в определении заболевания. Ведь, хотя не все формы рака являются наследственными, а только в 10% случаев, все они генетические, так как в основе развития болезни лежат изменения в геноме клетки. Поэтому в современной медицине очень широка сфера применения генетических исследований, причем от выявления и прогнозирования течения заболевания до назначения таргетного лечения, индивидуально подобранного в соответствии с конкретной генной мутацией.

Стоит отметить, что для ряда злокачественных новообразований молекулярно-генетическое тестирование, позволяющее выбрать оптимальную схему лечения рака, уже доступно в рамках системы ОМС.

«Современные молекулярно-генетические тесты позволяют упростить и улучшить раннюю диагностику агрессивных форм злокачественных новообразований. Например, наиболее достоверно выявить рак кишечника можно с помощью специализированного набора тестов, включающего эндоскопию, лучевую диагностику брюшной полости, а также высокочувствительного анализа кала на скрытую кровь и генетические исследования крови. Такие тесты существуют еще не для всех видов рака, однако лабораторная генетика — быстро развивающееся направление, и уверен, вскоре в онкодиагностику будет повсеместно входить целый спектр этих исследований», — подчеркивает кандидат медицинских наук, научный сотрудник Научно-методического центра по молекулярной медицине Минздрава РФ, врач клинико-диагностической лаборатории ПСПбГМУ имени академика Павлова Владимир Назаров.

Также участники конференции обсудили применение искусственного интеллекта для выявления опухолей, развитие биобанкинга и организацию клинических регистров, а также самые современные методы диагностики, стадирования и лечения

Слияние главных направлений

Именно на интеграции науки, технологий и клинической практики для эффективного персонифицированного лечения онкозаболеваний будет основана работа Высокотехнологичного многопрофильного медицинского комплекса (ВММК), который получит название Клиника высоких технологий «Белоостров». Его строительство в настоящее время ведется в Ленинградской области. С возможностями и перспективами будущей работы комплекса участников конференции познакомили медицинские руководители ГК «ММЦ».

«Основная тенденция медицины сегодня — комплексный подход к диагностике и лечению. Проявления заболеваний, особенно онкологических, очень вариативны, и ни один локальный метод не дает такой полной картины и такого высокого результата, как их комбинация. На базе клиники „Белоостров“ будут собраны все ключевые специалисты, технологии и оборудование, необходимые для решения проблемы пациента — от первичной диагностики до реабилитации. Объединение этих ресурсов позволит обеспечить полный замкнутый цикл лечения и вывести на новый уровень борьбу с такими социально значимыми заболеваниями как рак в СЗФО», — рассказывает доктор медицинских наук, профессор, главный врач ВММК Анатолий Завражнов.