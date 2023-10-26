На 104-м году жизни скончался легендарный разведчик Борис Годов

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Чем был известен ветеран Великой Отечественной войны?

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, легендарный российский разведчик Борис Годов. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По информации источника, Борис Евграфович скончался в Москве в собственной квартире. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчине было 103 года.

Борис Годов родился 25 августа 1920 года в семье священника-дьякона. В 1935 году, когда начались гонения в отношении Православной церкви, Борису пришлось отправиться в стрелковый полк в Ленинградском военном округе, откуда он потом перевелся в Военно-десантный батальон в Борисполе.

После событий 22 июня 1941 года Борис Годов получил сильную контузию. Всего за службу он получил шесть ранений.

В какой-то период войны Годов получал различные задания особой важности, а затем возглавил разведгруппу в Стрелковой дивизии.

Годов принимал участие в освобождении Калуги, в сражении на знаменитой Зайцевой горе, участвовал в освобождении Орла и к концу войны почти дошел до Берлина. За все время службы он получил шесть ранений.

За свою службу Борис Годов был награжден Орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве на 103-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Борис Долбилин.