«Уже 40 дней»: актер Дыцевич похоронил родного человека

Фото: Instagram* / dytsevichkiryl

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Актер долго ждал, прежде чем сообщить о своей утрате. Но зачем он так поступил?

Популярный в России белорусский актер Кирилл Дыцевич потерял отца 16 сентября. Но о своей утрате он сообщил только сейчас. В своем личном блоге он рассказал, что уже прошло 40 дней со смерти Валерия Дыцевича.

«Папа, уже сорок дней тебя нет с нами. Скучаем и любим. Дыцевич Валерий Иванович. Вечная память», — написал актер.

Конечно поклонники актера не смогли пройти мимо такой утраты и поддержали его.

«Папа никогда не умирает, просто рядом быть перестает»;

«Покойся с миром! Будь сильным, это сложно. Но подумай, что твой отец гордится тобой. И он не хотел бы, чтобы ты грустил»;

«Пусть память о нем, о его любви и заботе всегда согревает твою душу и поможет преодолеть все трудности в твоей жизни. Сил тебе», — написали фанаты Дыцевича.

Сам же актер прославился после сериала «Ради любви я все смогу». После этой картины предложения о съемках стали поступать не только из Белоруссии, но и из Украины.

Актер также снялся в клипе Григория Лепса «Одежда между нами» в 2020 году. Он и модель Вика Одинцова сыграли двух влюбленных.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Последнего героя» Станислав Потапов.

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