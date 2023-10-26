Боевики бессильны: снаряды ФАБ-500 громят бетонные укрепления ВСУ
Авиабомбы ФАБ-500 позволяют уничтожить бетонные укрепления ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Чтобы пробить перекрытия, нужны тяжелые и очень мощные снаряды.
Хорошо замаскированные позиции украинских боевиков уничтожают экипажи Су-34 на южнодонецком фронте. Бетонные укрепления, в том числе уходящие глубоко под землю, создавались годами.
Чтобы пробить перекрытия, нужны тяжелые и очень мощные снаряды. В этом случае применяют планирующие авиабомбы ФАБ-500 — киевские средства ПВО против них бессильны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты РСЗО громят боевиков в зоне спецоперации.