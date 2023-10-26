Это сигнал: как на Западе отреагировали на ядерные учения России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тренировку не оставили без внимания во всем мире. Что говорят на Западе?

Учения Вооруженных сил России с целью отработать задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника прошли 25 октября. О том, как на это отреагировали на Западе, пишет URA.RU.

По мнению агентства Bloomberg, президент РФ Владимир Путин повысил ставки в конфликте с США и другими западными странами. Также авторы отразили позицию президента России по поводу того, что эта тренировка ставит страну в одно положение с США, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В Reuters считают, что произошло то, к чему все шло: ранее Россия не раз заявляла о намерении провести ядерные учения, если США сделают это первыми.

Авторы издания The Hill напомнили, что Россия ежегодно проводит подобные тренировки, однако в этот раз ситуация накалилась из-за обострения конфликта на Украине.

В Германии заявили, что украинский конфликт и есть причина ядерных испытаний в России. Об этом пишет газета Spiegel. По мнению журналистов, повлияла на это и НАТО, которая расширила военный потенциал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заслушал доклад о тренировке стратегических сил сдерживания.